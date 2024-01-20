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Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Başladı

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Bu yıl 42'incisi düzenlenen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden Habibe Yüksel'in 'Efecan' isimli devesi kazandı. Yarışmanın ardından develer, Selçuk sokaklarında gezdirildi. Festival kapsamında yapılacak deve güreşleri ise Pamucak Güreş Arenası'nda, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Bu yıl 42'incisi düzenlenen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden Habibe Yüksel'in "Efecan" isimli devesi kazandı.

Yarışmanın ardından develer, Selçuk sokaklarında gezdirildi.

Festival kapsamında yapılacak deve güreşleri ise Pamucak Güreş Arenası'nda, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Selçuk Efes Deve Kültür Sanat Spor Haberler

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