Şanlıurfa'da İşyurtları Kurumu Satış Mağazası açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulacağı İşyurtları Kurumu Satış Mağazası açıldı.

Siverek Adliyesi yerleşkesinde düzenlenen törene Kaymakam Salih Sak, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, kurum amirleri, hakimler, savcılar ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Başsavcı Şahan, törende yaptığı konuşmada, mağazanın ceza infaz kurumlarında üretilen ürünlerin doğrudan vatandaşlarla buluşturulmasını amaçladığını belirtti.

Elde edilen gelirlerin yeniden kamu hizmetlerine kazandırıldığını ifade eden Şahan, mağazanın aynı zamanda hükümlülerin üretime katılımını teşvik ettiğini kaydetti.

Kaymakam Sak da Türkiye'nin farklı illerindeki ceza infaz kurumlarında üretilen çok sayıda ürünün mağazada yer aldığını belirterek vatandaşları mağazayı ziyaret etmeye davet etti.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösterecek mağazada ayakkabı, deri ürünleri, gıda ürünleri, kolonya, parfüm, hediyelik eşya ve temizlik malzemeleri satışa sunulacak.

Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı mağazanın açılışı, kurdele kesiminin ardından sona erdi.