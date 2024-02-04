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Ordu'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 19. Çambaşı Kış Festivali, Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Festivalde folklor gösterisi, kızak yarışı, kar üzerinde güreşler ve konserler düzenlendi. Festivalde katılımcılara lahana çorbası, patates ve turşu ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada Çambaşı Yaylası'na yeni bir kardeşin geleceğini duyurdu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen "19. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalin son gün etkinlikleri, folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve kar üzerinde güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, patates ile turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir Çambaşı Yaylası oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Çambaşı'na yakında büyük bir kardeş geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken orada 5 ay oluyor. 800 metre daha yüksekte. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyu vesairesi bizden, eğlenmesi sizden." dedi.

Festivale, Vali Muammer Erol, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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