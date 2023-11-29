Ordu Bölge Bandosu Hakkari'de Konser Verdi

Ordu Bölge Bandosu, Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi organizasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda konser verdi. Konser, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

2. Ordu Bölge Bandosu, Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi organizatörlüğünde konser verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda verilen konsere öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Askeri Bando Takımı, birbirinden güzel eserleri seslendiren büyük alkış aldı. Marş ve Türk sanat müziği parçalarının seslendirildiği konseri öğrenciler büyük bir ilgiyle dinledi.

Sahneye inen Hakkari Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri de bir birinden güzel eserler seslendirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser yoğun ilgi gördü.

Konsere AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ