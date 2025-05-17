Nazarköy'de Nazar Boncuğu Üretimi İçin Yeni Proje Başlatıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, nazar boncuğu üretiminin sürdürülmesi ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla 'Nazarköy'ün İyileştirilmesi ve El Emeği Boncuk İşçiliğinin Desteklenmesi Projesi' başlatıldı. Proje, geleneksel yöntemlerle üretimi desteklerken aynı zamanda yerel kalkınmayı ve istihdamı artırmayı hedefliyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, azar boncuğu üretiminin yaşatılması için "Nazarköy'ün İyileştirilmesi ve El Emeği Boncuk İşçiliğinin Desteklenmesi Projesi" başlatıldı.
Kemalpaşa Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Nazarköy'ün simgesi olan nazar boncuğu üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirası yaşatmayı, istihdamı artırmayı, yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.
Proje kapsamında, geleneksel cam boncuk üretimine çağdaş cam teknikleri entegre edildi. Cam Sanatları Merkezi kurularak açık alevle cam şekillendirme ve cam füzyon atölyeleri açıldı ve katılımcılara çeşitli eğitimler verildi.