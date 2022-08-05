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Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi

Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi

Limak Filarmoni Orkestrası sokak hayvanları yararına Aspendos'ta Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

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Limak Filarmoni Orkestrası sokak hayvanları yararına Aspendos'ta Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı'nın sanata destek amacıyla 2017'de kurduğu, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitleler ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Limak Filarmoni Orkestrası dün akşam Antalyalı sanatseverlere sokak hayvanları yararına konser düzenledi.

Şef Turan Manafzade'nin yönetimindeki konserde orkestraya Britain's Got Talent Birincisi Jonathan Antoine, Amerika/İspanya Got Talent Birincisi Cristina Ramos ve Paraguaylı arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti.

Sanatçıların en güzel şarkılarını seslendirdiği, Aspendos'un büyülü atmosferinde düzenlenen konser, Antalyalı iş ve sanat hayatı başta olmak üzere cemiyet dünyasından da büyük ilgi gördü.

Konserden elde edilen tüm gelirler ise sokak hayvanları yararına Çesal Doğa ve Hayvan Severler Derneği'ne bağışlandı.

AA / Fatma Eda Topcu - Kültür Sanat

Murat Karahan Kültür Sanat Ekonomi Haberler

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