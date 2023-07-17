Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Ücretsiz Yaz Sanat Atölyeleri Başlıyor

Akademik sanat anlayışıyla her yaştan yeteneğe kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin ücretsiz yaz sanat atölyeleri başlıyor. Sanat çalışmalarını sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi, yaz boyunca sanat atölyeleriyle, 6-19 yaş aralığındaki gençlere ve çocuklara ilgi duydukları branşlarda kendi becerilerini ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunacak.

Akademik sanat anlayışıyla her yaştan yeteneğe kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin ücretsiz yaz sanat atölyeleri başlıyor.

Akademik sanat anlayışıyla her yaştan yeteneğe kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin ücretsiz yaz sanat atölyeleri başlıyor. Sanat çalışmalarını sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi, yaz boyunca sanat atölyeleriyle, 6-19 yaş aralığındaki gençlere ve çocuklara ilgi duydukları branşlarda kendi becerilerini ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunacak.

1 Eylül'e dek sürecek

4 kategoride gerçekleştirilecek atölyeler, 1 Eylül'e dek devam edecek. Çocukların yaz dönemini keyifli bir şekilde geçirmeleri için eğlendiren ve öğreten atölyeler düzenleyen GSA'da; Ebru, Özel Gereksinimli Resim Atölyesi, Kaligrafi, Maket Tasarımı, Seramik Atölyesi, Güzel Sanatlara Hazırlık, Sanat Tarihi, Resimde Ritim Atölyesi, Sanat Tarihinde Akımlar, Perspektif Atölyesi, Storyboard Atölyesi, Stop Motion Atölyesi başlıklarında atölyeler gerçekleştirilecek.

Güzel Sanatlar Akademisi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları da sanatla kucaklıyor. Özel gereksinimli çocukların hayata aktif katılımına ve sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel resim atölyesi düzenliyor. Alanında uzman, usta öğreticilerin eşlik edeceği, her branş için 2 hafta sürecek sanat eğitimleri, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Başvurular yüz yüze yapılıyor

Toplumun tüm kesimine sanatı ulaşılabilir kılmayı hedefleyen yeni nesil kamusal sanat okulu olma özelliği taşıyan akademinin yaz sanat atölyelerine başvurular yüz yüze yapılıyor. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyenler, Tevfikbey Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Akademisi'nden başvurularını gerçekleştirerek, 444 4 360/8850 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebiliyor. - İSTANBUL