Haberler

Nurettin usta 50 yıldır çoban değneğiyle keser sapı ve fırın küreği üretiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da yaşayan 63 yaşındaki Nurettin Özek, mobilya atölyesinde çoban değnekleri ve çeşitli ağaç sapları üretiyor. Kızılcık ağacının dayanıklılığından yararlanan Özek, artisanal üretim yaparak geleneksel işini sürdürmeye devam ediyor. Ancak çobanlık kültürüne olan talebin azalmasından endişeli.

Konya'da mobilya atölyesinde yıllardır çalışan 63 yaşındaki Nurettin Özek, kızılcık ağacından yaptığı çoban değnekleri ile keser, çekiç, balyoz sapları ve fırın küreklerini satışa sunuyor.

Kent merkezinde bulunan tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bir bölümünü atölye olarak kullandığı dükkanında çalışan Özek, yaklaşık 50 yıldır keser, çekiç, balyoz sapları ve fırın kürekleri üretiyor.

İlkokuldan sonra babasından kalan tezgahta çalışmaya başlayan Özek, çoban değneği üretimi de yapan son ustalardan biri olarak biliniyor.

Dayanıklı ve uzun ömürlü el yapımı ürünleri tercih edenlerin taleplerini karşılamayı sürdüren Özek, değneklerin uzun süre kurutulması ve düzgün hale getirilmesi için çaba gösteriyor.

Kızılcık ağacından dayanıklı değnekler

Özek, AA muhabirine, sağlamlığından dolayı çoban değneklerinin kızılcık ağacından yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bir asırlık olan ve babasından kalan tezgahta üretime devam ettiğini belirten Özek, şöyle konuştu:

"Bu iş, herkesin bakacağı bir iş değil ama ben severek yapıyorum. Senelerdir beni bilen arkadaşlarım, çobanlar, meraklısı olanlar gelir. Onlar için üretmeye devam ediyorum. Bu yaptığımız sağlam değnekle çoban koyunu, kuzuyu yönlendirirken de kullanır, köpeğe ya da saldırıya karşı kendini korur. Vurduğunda kırılmaz. Kızılcık ağacı Düzce ve Samsun'dan geliyor."

Özek, çoban değneklerinin standart olarak 120 santimetre uzunluğunda hazırlandığını, isteğe göre soyma, vernikleme veya baston haline getirme işlemlerinin de yapılabildiğini dile getirdi.

Talep azaldı

Tanesini 300 liradan satışa sunduğu çoban değneğine talebin düştüğüne değinen Özek, "Eskiden senede bin adet satarken şimdi 500'e düştü. Nesil değiştikçe çobanlık azalıyor, herkes masabaşı işlere yöneliyor." dedi.

Özek, üretim sürecinin zahmetli olmasından dolayı, herkesin bu işle uğraşmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Akşam kavga etti, sabah ırmakta cesedi bulundu