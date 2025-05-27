Kırşehirli Dağcılar Dedegöl Zirvesine Tırmandı

Kırşehirli sporcuların da aralarında bulunduğu farklı illerden 80 dağcı, Anamas Dağları Dedegöl zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, farklı illerinden gelen dağcılar, Isparta Kızıldağ Milli Parkı sınırlarında bulunan Anamas Dağları'nın 2998 metre yüksekliğindeki Dedegöl zirvesine tırmanış yaptı.

Zorlu parkurun ardından çıktıkları zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Fotoğraf çekimlerinin ardından dağcılar yine gruplar halinde dönüşe geçti.

Toplamda 9 kilometreyi geçen yürüyüşün ardından dağcılar sorunsuz bir şekilde kamplarına döndü.