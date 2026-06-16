Burhaniye'de inşaat işçisi hediyelik imalatçısı oldu
Burhaniye'de inşaat işçiliği yaparken heykel ve seramik sanatına ilgi duyan 72 yaşındaki Necdet Oral, kendini geliştirerek ilçenin en büyük hediyelik eşya üreticisi ve satıcısı oldu. Aile desteğiyle ürettiği takı ve hediyelikleri 50-100 lira arasında satan Oral, işini severek yaptığını belirtti.
Burhaniye ilçesinde, inşaat işçiliği yapan Necdet Oral, öğrendiği hediyelik eşya yapımını geliştirerek ilçenin en büyük hediyelik satış yerinin sahibi oldu. Ören çarşısında hediyelik eşya satan Oral, işini severek yaptığını söyledi.
Burhaniye'de, inşaat işçiliği yaparken, heykel ve seramik sanatına da ilgi duyan 72 yaşındaki Necdet Oral, kendini geliştirdi ve ilçenin en büyük hediyelik eşya üreticisi oldu. Ürettiği minik heykeller, seramik ve ahşap hediyeliklerin yanı sıra boncuklardan takılar üreten Oral, işini severek yaptığını söyledi. Eşinin ve çocuklarının da kendisine yardımcı olduklarını anlatan Necdet Oral, " İş yerim de takı üretmeye devam ediyorum. Hediyelikleri ve takıları 50 ile 100 lira arasında satıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR