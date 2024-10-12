Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası Adana'da Başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı.

Turnuva, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) İl Temsilciliğince Belemedik Tabiat Parkı'nda düzenlendi.

4 farklı ülkeden 200 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalarda 15 ayrı parkur gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yarışmacılar ve aileleri, parkta kamp kurarak doğa yürüyüşü de yaptı.

TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Uzman ise yaptığı açıklamada, sporculara bu şampiyonada bambaşka bir heyecan oluşturduklarını söyledi.

Uzman, Belemedik Tabiat Parkı'nın 15 farklı yerine hedef tahtası yerleştirdiklerini belirterek, "13 grupta bulunan sporcularımız bu hedefleri tek tek gezerek hem doğa ile baş başa kaldılar hem de birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler." dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası yarın son bulacak.