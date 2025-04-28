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Eskişehir’in Gençleri Kültürel Zenginliklerle Buluşuyor

Eskişehir’in Gençleri Kültürel Zenginliklerle Buluşuyor
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, gençler Sivrihisar'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. 14-29 yaş aralığındaki gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması hedefleniyor.

"Eskişehir'in Gençleri Kültürü ve Değerleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında gençler, Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen projeyle 14-29 yaş aralığındaki gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmalarını amaçlanıyor.

Yaz sonuna kadar cumartesi ve pazar günleri devam edecek etkinliklerde toplam 1071 genç Eskişehir'in kültürel zenginlikleriyle tanışması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Irak Türkmenleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençler, Sivrihisar'da Zaim Ağa Konağı, kilise, Açık Hava Müzesi, Cam Teras, Nasrettin Hoca Evi, Ulu Cami ve Kilim Atölyesi'ni uzman rehberler eşliğinde gezdi. Gençler, ziyaret ettikleri mekanlarda bölgenin tarihi mirası hakkında detaylı bilgi aldı.

Gezi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi ziyaret edildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla buluşmalarına yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
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