Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve bu yıla özel olarak belirlenen " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki tercihini Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafından yana kullanan Aksun, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" karesine oy verdi.

Aksun, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını tercih etti.

Anadolu Ajansının dünyanın sesini duyurmaya çalıştığını belirten Aksun, "Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyada insanlığın sesi olduğunu gözlemledik. Anadolu Ajansına başarılar diliyorum. Kurumda çalışan arkadaşlarımıza sağlıklı sıhhatli, iyi bir sene diliyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.