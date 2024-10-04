Cide'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz hayvanlarla bir araya gelerek onları besledi ve sevdi. Müdürlük, hayvanlara her gün ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı.
Müdürlük personeli, sahipsiz hayvanları sevdikten sonra besleme yaptı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, patili dostlarıyla sadece 1 gün değil her gün ilgilenilmesi gerektiğini kaydedildi.