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Cide'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Cide'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
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Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz hayvanlarla bir araya gelerek onları besledi ve sevdi. Müdürlük, hayvanlara her gün ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı.

Müdürlük personeli, sahipsiz hayvanları sevdikten sonra besleme yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, patili dostlarıyla sadece 1 gün değil her gün ilgilenilmesi gerektiğini kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Kültür Sanat

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