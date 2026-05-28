Burhaniye'de kasapların kıyma mesaisi devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı ile birlikte kasapların kıyma mesaisi de başladı. Özellikle büyükbaş kesen vatandaşlar, kıyma yaptırmak için kasaplara koşarken, kasapların mesaiside gece yarısına kadar devam etmeye başladı.

Burhaniye'de Kurban Bayramının başlaması ile birlikte ilçedeki kasapların mesaisi de uzadı. Kasaplarda her gün tonlarca et kıyılıyor. Kasaplar Caddesinde dükkan işleten Ramazan Seyrek, kıyma için yeni makine satın aldığını söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden 39 yaşındaki Ramazan Seyrek, "2 yıldan beri kasaplık yapıyorum. Kurbanla birlikte işimiz arttı. Gece geç saatleri kadar mesai yapıyoruz. Kıymanın kilosunu bazı arkadaşlar 30 liradan yapıyor. Ancak, ben 20 liraya kıyıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

