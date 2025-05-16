Bayat'ta öğrencilere vergi bilinci anlatıldı

Bayat'ta öğrencilere vergi bilinci anlatıldı
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından çocuklar ve gençler için vergi bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla oluşturulan vergi bilinci takımı, Çorum'un Bayat ilçesinde öğrencilere verginin önemi hakkında bilgi verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından çocuklar ve gençler için vergi bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla oluşturulan vergi bilinci takımı, Çorum'un Bayat ilçesinde öğrencilere verginin önemi hakkında bilgi verdi.

Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bayat Atatürk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi ve Bayat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte öğrencilere verginin tanımı ve önemini anlatan sunumlar yapıldı.

Etkinlikte ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan videolar izleten uzmanlar, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Kültür Sanat
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