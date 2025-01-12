Bağımsız Yayıncılar 2024'te 413 Milyon Kitap Üretti

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bağımsız yayıncıların geçen yıl 413 milyon 860 bin kitap ürettiğini belirtti.

Kocatürk, açılışına katıldığı Çukurova 17. Kitap Fuarı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlığın ortaya çıkardığı en kıymetli ürünlerden birinin kitap olduğunu vurguladı.

Kitaba dair her şeyin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kocatürk, günümüz dünyasında hem yazılı hem başka türlü içeriklerin sürekli ve yoğun bir tüketiminin olduğunu söyledi.

Kocatürk, 2022 yılında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kitap üretiminin yaklaşık 380 milyon seviyesine kadar düştüğünü, son 2 yılda ise üst üste büyüme kaydettiğini dile getirdi.

Büyük medya gruplarına veya yayınevlerine bağlı olmayan bağımsız yayıncıların 2023 yılında kitap üretiminin 400 milyon 341 bin olduğunu belirten Kocatürk, şöyle devam etti:

"2024 yılında bağımsız yayıncılarımız 413 milyon 860 bin kitap üretmiş. 2023 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 3,38'lik bir üretim büyümesi var. 2022 yılındaki gerilemeden sonra 2023 ve 2024'te yayıncılıkta bir toparlanma görülüyor."

"Her yerde 'kitap okumuyoruz' diye bir şehir efsanesi var"

Diğer yayınlarla Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 700 milyon kitap üretildiğini anlatan Kocatürk, geçen yıl üretilen kitapların nüfusa bölündüğünde kişi başına ortalama 8 kitap düştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her yerde 'kitap okumuyoruz' diye bir şehir efsanesi var. Bu rakamlar o şehir efsanesini çürüten rakamlar. 2024 yılında 92 bin 560 yeni kitap yayımlanmış. Bunun yaklaşık 78 bini basılı kitap, geri kalanı dijital ve çevrim içi web tabanlı kitaplar. 92 bin yeni başlık yayımladığımızda, bu, dünyada bizi 4-5'inci sıraya getiriyor. ' Türkiye kitap okumuyor' şehir efsanesinin tam tersi veriler elimizde var. Hem yeni yayımlanan hem üretilen kitaplarla aslında Türkiye dünyada yeni ve toplu kitap üretiminde 4-5'inci sıralarda yer alıyor. Bu önemli bir şey."

Dijitalleşmenin, okuma kültürü anlamında basılı kitabın önüne geçemediğini vurgulayan Kocatürk, son 3 yılın verileri incelendiğinde, yetişkin kültür ve yetişkin kurgu-edebiyat yayınlarında gerilemenin olduğunu, çocuk kitapları ve eğitim yayınlarındaki üretim artışının dikkati çektiğini aktardı.

Çocuk kitaplarının üretiminin 2024'te önceki yıla göre yüzde 40 arttığını ifade eden Kocatürk, şunları kaydetti:

"Bu, ailelerin de okulların da nitelikli çocuk kitaplarına ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Ülke yayıncılığının bu anlamda ciddi çabaları var. Bu anlamda bakıldığında çok iyi resimlenmiş çocuk kitaplarımızın sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ihracat kalemi olduğunu görüyoruz. Çok önemli yazar ve çizerlerimizin uluslararası fuarlarda telif haklarının satıldığını ve değerlendirildiğini görmek bizi sevindiriyor. O anlamda çocuk kitaplarında dünya pazarlarına telif ihracatları yapıyoruz. Ne yazık ki kültür yayıncılığı üretiminde biraz gerileme var. Satışlarda çok büyük gerileme yok ama üretimde gerileme var. Onun da nedeni biraz maliyetlerin artmış olması. Eğitim yayınları hala liderliğini koruyor. Üretilen kitapların yaklaşık yüzde 46,5'i eğitim yayınları."