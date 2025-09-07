Aydın'da GSB Gençlik Yaz Kulübü Şenlikle Sona Erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "GSB Gençlik Yaz Kulübü", şenlikle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla yürütülen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" uygulaması kapsamında Aydın'da akıl ve zeka oyunları, ahşap boyama, gitar, piyano, robotik kodlama, resim, İngilizce, tekvando ve kick boks gibi çeşitli alanlarda eğitim verildi.

Etkinliklerin kapanış şenliği, Aydın Gençlik Merkezi'nin Kitap Kafe alanında yapıldı.

Programda resimler sergilendi, tekvando gösterileri, tiyatro ve müzik dinletisi sunuldu.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın, yaz kulübüne katılanlara teşekkür etti.