Aydın'da Deve Güreşi Festivali Düzenlendi
Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından düzenlenen festivalde 120 deve yer aldı. Güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da izledi.
Aydın'ın Söke ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.
Bağarası Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Çalışlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 120 deve yer aldı.
Güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da izledi.