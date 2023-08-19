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Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi oyuncuları kim? Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi konusu, oyuncuları ve Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu, özeti ve Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyecek olanların merak ettiği Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu nedir, Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas oyuncuları kimler ve Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas özeti gibi konuları inceliyoruz.

ASLAN: HÜRKUŞ KAYIP ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayra Özdemir

Elif Gizem Aykul

Nusret Çetinel

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.

Osman Demir
Osman Demir
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