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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yaz Kampları Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik gerçekleştirdiği yaz kamplarını tamamladı. Kamplara katılan gençler, eğitim, gezi, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" sloganıyla gençlere yönelik gerçekleştirdiği yaz kampları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde temmuz ve ağustos ayları boyunca kentteki 19 ilçeden gelen gençler yaz kamplarında ağırlandı.

"Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" sloganıyla gerçekleştirilen kamplara katılan 365 genç kamp yapma ve keyifli zaman geçirme imkanı buldu.

Gençler yaz kamplarında eğitim, gezi, sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler, doğa yürüyüşleri, takım sporları, yüzme eğitimleri, oyunlar ve atölyelerle zaman geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, belediye olarak çocukların ve gençlerin, bir nebze olsun ekrandan uzaklaşarak doğayla iç içe olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kentin bütün ilçelerinden gençleri ağırladıklarını ifade eden Gürkan, "Gençler kamplarda çok iyi kaynaştılar, çeşitli atölye ve etkinliklere katıldılar, doğal yaşam parkını gezdiler. Yerel yönetimler olarak bu gibi tamamlayıcı eğitim programları çok önemli çünkü hayatlara dokunuyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Lise öğrencisi Sıla Nur Karahan, kampa kardeşiyle, sosyalleşmek için geldiğini, birçok etkinlik yaparak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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