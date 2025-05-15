Ali Kınık, Seydikemer'de Gönüller Buluşması'nda Sahne Aldı

Ali Kınık, Seydikemer'de Gönüller Buluşması'nda Sahne Aldı
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Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 'Gönüller Buluşması' etkinliğinde sevilen türkülerini seslendirdi. Ücretsiz konser, davetlilerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahne aldı.

MHP Seydikemer İlçe Başkanlığınca "Gönüller Buluşması" etkinliği kapsamında belediye önünde düzenlenen programda, sanatçı Kınık sevilen türkülerini seslendirdi.

Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Konseri, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Aksoy, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile davetliler izledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Kültür Sanat
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