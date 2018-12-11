Kullanıcıların Bilgilerinin Sızdırılması Sonucu Google Plus'ın Kapatılma Tarihi Öne Çekildi

Google'ın sosyal medya uygulaması Google Plus'ın kapatılma tarihi öne çekildi. Uygulamada yapılan bir güncelleme sonrası 52 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırılması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı.

6 GÜN BOYUNCA SIZDIRILDI

Günceleme ile kullanıcı bilgileri 6 gün boyunca yazılımcılara sızdırıldı. Yaşanan olay sonrası Google Plus'ın kapatılma tarihi beklenenden 4 ay öncesine çekilerek Nisan 2019 tarihine alındı.

NE AMAÇLA KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Google Plus kullanıcıların sızan bilgilerinin yazılımcılar tarafından kötü bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Google, kullanıcların bilgilerinin sızdırıldığını ama kullanıcıların finansal veri, şifre ve ulusal kimlikleri ile bilgilerin sızmadığını açıkladı.

"BU TÜR HATALARI CİDDİYE ALIYORUZ"

Google'nin sosyal medya aplikasyon sorumlusu David Thacker konu hakkında, "Bu tür hataları ciddiye alıyoruz. Kullanıcıların gizliliğini korumak için gizlilik programları üzerine sürekli yatırım ve yenilikler yapıyoruz. Kesinlikle gizliliğin korunması için sürekli elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

GOOGLE CEO'SU MAHKEMEYE ÇIKACAK

Bilgilerin sızmasından sonra Google CEO'su Sundar Pichai Salı günü Washington'da mahkemeye çıkacak.