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Kula Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer ile birlikte yapımında sona yaklaşılan Kula Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kula Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor
28.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:47

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer ile birlikte yapımında sona yaklaşılan Kula Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kula'da geçtiğimiz yıllarda inşaatına başlanan ve Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle yapım aşaması hızlandırılan spor kompleksi inşaatında sona yaklaşıldı. 5 bin 909,59 metrekarelik kapalı alan üzerine kurulan spor kompleksi açılış için gün sayarken, Kaymakam Kemal Duru ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer de yapımı devam eden komplekste incelemelerde bulundu. İçerisinde yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi, fitness salonu ve açık spor alanlarının bulunduğu 750 seyirci kapasiteli spor kompleksi inşaatının son halini yerinde inceleyen Kaymakam Duru, spor kompleksinin açılış için gün saydığını söyledi.

Kompleksin ışıkları ilk kez 19 Mayıs'ta yandı

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle yapım aşamasına hız verilen ve açılış için gün sayan spor kompleksinin Kula için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, kaba inşaatı tamamlanan spor kompleksinin ışıklarının ilk kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü yandığını söyledi. İnce işçiliğinin tamamlanmasının ardından açılış için hazır hale gelecek olan 750 seyirci kapasiteli spor kompleksinin Kula'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Duru, kompleksin Kula'nın spordaki başarısına başarı katacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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