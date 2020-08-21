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Küçük tenisçiler Bursa'da yarıştı

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası sona erdi.

Küçük tenisçiler Bursa'da yarıştı
21.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:54

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14 Yaş Hafta İçi Tenis Turnuvası sona erdi. Hüdavendigar Tenis Kortlarında 17 Ağustos'ta başlayan organizasyonda Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Ankara'dan 70 sporcu birincilik için mücadele etti.

Sporculara ekstra puan kazandıran turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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