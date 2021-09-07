Kubilay Sönmez Bursaspor'da
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Kubilay Sönmez Bursaspor'da

Kubilay Sönmez Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti.

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başarılı orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kubilay Sönmez'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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