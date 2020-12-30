KTO Başkanı Gülsoy, "İngiltere ile imzalanan STA, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KTO Başkanı Gülsoy, "İngiltere ile imzalanan STA, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır"

30.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:51
KTO Başkanı Gülsoy,

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Dış ticaretimizde çok önemli bir anlaşma sağlanmıştır.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Dış ticaretimizde çok önemli bir anlaşma sağlanmıştır. Türkiye'nin gücüne güç katacak bu anlaşma ile beraber daha büyük ihracat rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum. Dünyanın 6'nci büyük ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde başlayacak yeni dönemle birlikte ekonomimiz daha da kuvvetlenecektir." dedi.

Gülsoy yazılı açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha da yükselerek büyüyeceğini belirtti.

Türkiye ile Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın ticaretimizin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına dikkati çeken Gülsoy, "İş dünyamız ve firmalarımız açısından İngiltere'ye kolay ve sorunsuz bir şekilde ihracat yapmak yaşadığımız bu zor dönemde ilaç gibi gelecektir. Karşılıklı yapılacak olan yatırımları da olumlu şekilde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Gülsoy, salgına rağmen 2020 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye ilk 11 ayda 10 milyar doları bulan ihracat yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2'nci ülkedir. Anlaşma sonrasında daha da yükselecek olan ihracat rakamlarımızla birinci olacağımıza inanıyorum. Serbest Ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesine yeni bir başlangıç olacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KTO Başkanı Gülsoy, "İngiltere ile imzalanan STA, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:52:24. #1.15#
title