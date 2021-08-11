Kritik St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim sıcaklık değişiminden dert yandı: İnşallah etkilenmeyiz

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Falcao'nun kadroda olmamasını değerlerinde deneyimli hoca, "Falcao, kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebep var. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz" dedi. Terim, İskoçya'da hava sıcaklığının düşük olduğunu vurgularken, "Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. inşallah etkilenmeyiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçının rövanşında rakibiyle İskoçya'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim kritik mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"BUNU TEKNİK BİR KARAR OLARAK KABUL EDEBİLİRSİNİZ"

"St. Johnstone maçında yarın İsmail Çipe oynayacak. Sürekli olarak Falcao'yu soruyorsunuz. Israrla ve sabırla cevap veriyorum. Falcao, kadroya alınmadığı zaman muhakkak ki bir sebep var. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz.

"MAÇ ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİMDE YANILMADIĞIMI GÖRDÜM"

St. Johnstone'un performansı beni şaşırtmadı, maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. İkinci yarının başındaki kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım.

"BUNLAR BİZİ HİÇBİR ZAMAN KORKUTMUYOR"

Enteresan bir başlangıç yaptık. Bir tek biz full kapasite oynayamıyoruz, inşallah biz de bir gün full kapasite oynuyoruz. Bizim lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar. Ben lig maçlarını seyrettim, full değildi. Şimdi full. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor, bunlar futbolun içindeki güzel şeyler. Umarım tribündeki bu güzellikler sahaya da yansır.

"BİR İNSANI ŞAŞIRTABİLECEK DERECEDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR"

O kadar sıcağa alıştık ancak şimdi mont giydim. 20 derece fark var. Buda kolay bir şey değil. Bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. inşallah etkilenmeyiz."