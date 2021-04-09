Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı kritik Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. 10 günlük karantina süresi dolan Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. İdman sonrasında adalesinde ağrı hisseden Arda Turan da ise hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Milli takım kampından sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak.