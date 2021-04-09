Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı
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Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı kritik Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. 10 günlük karantina süresi dolan Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. İdman sonrasında adalesinde ağrı hisseden Arda Turan da ise hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Milli takım kampından sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak.

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Karantina süreleri dolan iki futbolcu sarı-kırmızılıların bugün yaptığı antrenmana katıldı.

ARDA'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan'ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Milli takım kampından sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes'in ise tedavisine başlandı.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük ile yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı
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