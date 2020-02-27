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Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir'in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole imza attı.

27.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:58
Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı

Süper Ligin 8. haftasında 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren , 9. haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti.

LİGDE LİDERLİĞİ GETİRDİ

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87. dakikada oyuna giren Slovak oyuncu, 90. dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Ligi'ndeki rakibi kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: DHA

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