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Kristoffer Nordfelt'in Gençlerbirliği'nde İlk Antremanı

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

16.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:19

Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak 'nin ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: Dugout

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