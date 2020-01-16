Kristoffer Nordfelt'in Gençlerbirliği'nde İlk Antremanı
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
16.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:19
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaynak: Dugout
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