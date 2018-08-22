Kriptopara – Steve Wozniak Desteğiyle Bitcoin 6,500 Doların Üzerine Çıktı

– Apple kurucularından Steve Wozniak'ın Bitcoin'in herhangi bir teknoloji ürününe göre değişik birçok yanı olduğunu söylemesi ve bir kripto para birimi start-up'ına katıldığını duyurmasının ardından Bitcoin 6,500 doların üzerine çıktı.

Chainxchange isimli blok zinciri etkinliğinde konuşan Wozniak, kripto para birimleri teknolojisinin internet ilk ortaya çıktığındaki gibi bir etkiye sahip olduğunu belirtirken, söz konusu teknolojiyi öğrenmek istediğini ve bu sebeple bir kripto para birimi startup'ına katıldığını söyledi.

Wozniak açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.01'lik bir artışla 6,692 dolara yükseldi ve 115 milyar 271 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.0'ünü oluşturdu.

Toplam 1,865 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.11 ile yalnızca Tether gerilerken, en büyük ilk 100 arasından ise 83'ü arttı ve yüzde 31.31 ile en çok artış 77'nci sıradaki Cortex'de görüldü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 3.8'lik bir artışla 217 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 171 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.01

Ethereum yüzde 1.00

Ripple yüzde 2.48

Bitcoin Cash yüzde 3.78

EOS yüzde 4.12

Stellar yüzde 4.25

Litecoin yüzde 4.01

Cardano yüzde 1.51

Monero yüzde 0.94 artarken

Tether yüzde 0.11 düştü. - İstanbul