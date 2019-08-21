KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 260 milyar doların altına indi

21.08.2019 17:41

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle Bitcoin TSİ 15: 49'da 9,996 dolara indikten sonra son 24 saatte hafif toparlanarak 10,024 dolar ile yeniden 10 bin doların üzerine yükselirken söz konusu gelişmeye paralel olarak piyasa hacmi 259 milyar 704 milyon dolarla 260 milyar doların altına indi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen dalgalanmaların yerini düşüşe bırakmasıyla piyasa genelinde kayıplar izlendi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.04 düşüşle 10,024 dolara geriledi ve 179 milyar 329 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,467 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 2.0, yüzde 1.88, yüzde 0.66, yüzde 0.08 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Bytecoin, RIF Token, Ethereum Classic, Metaverse ETP ve Dai yükselirken, yüzde 19.06 ile de en çok 54'üncü sıradaki Egretia değer kaybetti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 7.82 ile en çok Monero düştü.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 6.1 düşüşle 259 milyar 704 milyon dolara düştü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 58 milyar 677 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.04

Ethereum yüzde 6.49

Ripple yüzde 4.27

Bitcoin Cash yüzde 6.25

Litecoin yüzde 4.85

Binance Coin yüzde 5.01

Tether yüzde 0.71

EOS yüzde 4.87

Bitcoin SV yüzde 6.28

Monero yüzde 7.82 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA