Kriptopara – Bitcoin 4 Bin Doları, Piyasa Hacmi 140 Milyar Doları Aştı

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) dağıtılmış defter teknolojisi (DLT), blockchain ve dijital varlıklara ilişkin 31 Mayıs'ta bir açık oturum düzenleyeceği haberinin ardından Bitcoin 4 bin doları, piyasa hacmi de 140 milyar doları aştı.

SEC'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Endüstri ve akademiden birçok panelistin katılacağı açık oturum, DLT ve dijital varlıklara ilişkin problemleri daha iyi anlama ve bu konuda bilgilenmeyi desteklemektedir. Panelistler ICO'lar (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı), dijital varlık platformları, DLT girişimleri ve bu teknolojilerin yatırımcıları ve piyasaları nasıl etkilediği hakkında çeşitli konular üzerinde konuşacak."

SEC açıklamasının ardından Cuma günü kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimi Cumartesi günü de devam etti. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.36 artışla 4,054 dolara yükseldi. Piyasa hacmi 24 Şubat'tan sonra ilk kez 70 milyar doların üzerine, 71 milyar 325 dolara yükselen Bitcoin, piyasanın yüzde 50.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 ve en yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artışa yüzde 18.76 ile Bitcoin Cash öncülük ederken, en büyük 100'den son 24 saatte 82'si yükseldi.

Piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 24 Şubat'tan bu yana ilk kez 140 milyar dolar düzeyini gördü ve son 24 saatte yüzde 3.7 artışla 140 milyar 846 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 35 milyar 255 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.36

Ethereum yüzde 6.28

Ripple yüzde 2.74

Litecoin yüzde 8.47

EOS yüzde 5.42

Bitcoin Cash yüzde 18.76

Binance Coin yüzde 0.42

Stellar yüzde 4.13

Tether yüzde 0.05

TRON yüzde 3.69 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA