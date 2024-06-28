Web3 devi Animoca Brands halka arz planlarını açıkladı

Hong Kong merkezli oyun ve metaverse şirketi Animoca Brands, 2025'in ikinci yarısında halka açılma planlarını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, halka arzın kripto dostu bölgelerde, Hong Kong veya Orta Doğu'da gerçekleşebileceğini açıkladı.

Animoca'nın Küresel Büyüme Yolculuğunda Yeni Dönemeç

Hong Kong merkezli teknoloji devi Animoca Brands, dijital varlık ve Blockchain sektöründeki atılımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, 2025 yılının ikinci yarısında halka arz planladıklarını duyurdu.

Sektör uzmanları, Animoca'nın bu hamlesini, kripto para birimlerine karşı olumlu tutum sergileyen Hong Kong veya Orta Doğu borsalarında gerçekleştirmesini bekliyor. Bu beklenti, şirketin geçmişte yaşadığı bazı zorluklarla da yakından ilişkili. 2020 yılında, kripto para faaliyetleri nedeniyle Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılan Animoca, o zamandan bu yana alternatif pazar arayışlarını sürdürüyordu.

Yat Siu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte birçok etken kararımızı şekillendirebilir. Ancak şu an için kendimizi halka arza hazır hissediyoruz ve 2025'in ikinci yarısını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2014 yılında kurulan Animoca Brands, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla dikkat çekiyor. 2022 yılında tamamladığı finansman turuyla şirket değerini 5,9 milyar dolara yükselten firma, bu başarısını The Sandbox, Axie Infinity ve TON ağı gibi önde gelen Blockchain ağlarına ve Web3 projelerine yaptığı stratejik yatırımlara borçlu.