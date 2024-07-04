Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Opera kripto alanında genişlemeye devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opera'nın popüler mobil tarayıcısı Opera Mini, kripto para cüzdanı MiniPay'e USDT ve USDC'yi entegre ederek dijital para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilik, kullanıcılara sadece birkaç dokunuşla stablecoinler arasında geçiş yapma olanağı tanıyarak, kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

Opera'nın popüler mobil tarayıcısı Opera Mini, kripto para cüzdanı MiniPay'e USDT ve USDC'yi entegre ederek dijital para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu yenilik, kullanıcılara sadece birkaç dokunuşla stablecoinler arasında geçiş yapma olanağı tanıyarak, kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

USDT ve USDC İle Opera Mini'nin Gücü Artırıyor

Popüler internet tarayıcısı Opera, Web3 ve Blockchain alanında genişlemeye devam etmek amacıyla yeni özellikler duyuruyor. Opera'nın mobil tarayıcısı Opera Mini bünyesinde geliştirdiği kripto cüzdanı MiniPay'e yeni özellikler ekledi. Bu güncellemelerle birlikte, kullanıcılar artık popüler stablecoinler olan Tether (USDT) ve Circle'ın USDC'sini daha kolay bir şekilde kullanabilecek.

MiniPay'in yeni özelliği "Pockets", geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, cUSD, USDT ve USDC arasında saniyeler içinde dönüşüm yapabilecek. Üstelik bu işlemler, ek ücretler veya gizli maliyetler olmaksızın, basit bir "sürükle ve bırak" yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.

Opera Mobil'in Başkan Yardımcısı Jørgen Arnesen, yeni özellikler hakkında açıklamalarda bulundu. Arnesen, kullanıcıların artık gas ücretleri konusunda endişelenmeden rahatça varlık transferi yapabileceklerini vurguladı.

MiniPay, Eylül 2023'te özellikle Afrika'daki mobil kullanıcılar düşünülerek piyasaya sürülmüştü. Celo Blockchain ağı üzerinde çalışan bu cüzdan, bölgedeki internet erişim sorunlarına ve yüksek maliyetlere çözüm sunmayı hedefliyor. Arnesen, yaptıkları araştırmalarda tüketicilerin yüksek işlem ücretleri, güvenilir olmayan hizmet süreleri ve sınırlı ödeme seçenekleri konusundaki kaygılarını tespit ettiklerini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Haberler

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Bakmadan Geçme

Abaya nedir? Abaya elbise nedir? Abaya ne demek? Abaya modelleri! KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Brawl Stars mega kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars bakım molası bitti mi? BİM 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM AKTÜEL KATALOGU Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi! Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri! Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri! Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim? Güneş lekelerine ne iyi gelir? Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer? Yüzdeki kahverengi güneş lekeleri nasıl geçer? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu? Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli? KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı? Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede? Haliç Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Haliç Köprüsü ne zaman açılacak?
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title