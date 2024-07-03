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Meta metaverse alanında yüzbinlerce dolara çalışacak kişileri arıyor

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Teknoloji devi Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik oyunlarını yapay zeka ile harmanlayarak oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yapay zeka ve metaverse uzmanları arayışında olan Meta, yıllık 347 bin dolar maaş paketi sunuyor.

Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik oyunlarına yeni bir soluk getirmek için yapay zeka ve metaverse uzmanları arayışında. Her oynanışta farklı deneyimler sunacak yenilikçi oyunlar geliştirmeyi hedefleyen şirket, bu roller için yıllık 347 bin dolarlık bir maaş paketi sunuyor. Bu teknolojik yatırım, metaverse evreninde tamamen yeni oyun türlerinin kapılarını aralamayı vaat ediyor.

Meta, Yapay Zeka Ve Metaverse Alanlarına Önem Vermeye Devam Ediyor

Teknoloji devi Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik oyunlarını yapay zeka ile harmanlayarak oyun dünyasında çığır açmaya hazırlanıyor. Şirket, her oyuncuya özel deneyimler sunan ve her seferinde farklı bir maceraya dönüşen oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.

Meta'nın son dönemde yayımladığı iş ilanı, şirketin bu vizyonunu gözler önüne seriyor. İlanda, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanarak daha önce görülmemiş oyun türleri yaratacak uzmanlar arandığı belirtiliyor. Bu pozisyonda çalışacak kişilerin, Reality Labs bölümünde görev alması ve şirket yöneticileriyle yakın iş birliği içinde çalışması bekleniyor. Şirket, bu kritik rol için yıllık 347.000 dolar maaşın yanı sıra cazip yan haklar da sunuyor.

Meta'nın Horizon adlı oyun ekosistemi, ilk etapta karma gerçeklik deneyimlerine odaklanacak. Ancak ilerleyen dönemlerde mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlar gibi farklı platformlara da açılması planlanıyor. Ayrıca, içerik üreticilerinin Meta platformlarında daha kolay ve etkili içerik oluşturabilmeleri için yeni araçlar geliştirmek de bu pozisyonun önemli görevleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un çatı şirketi olan Meta'nın yapay zeka ve metaverse alanlarındaki bu atılımları, geleceğin teknolojilerine öncülük etme hedefinin bir göstergesi. Meta'nın bu iddialı yatırımları, kısa vadede şirkete pahalıya mal oluyor. Nitekim yılın ilk çeyreğinde şirketin Reality Labs bölümü 3,8 milyar dolarlık bir zarar açıkladı. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, son finansal raporda Reality Labs'ın çalışmalarının büyük ölçüde yapay zeka geliştirmeye yöneleceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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