Kripto borsası WazirX saldırı sonrasında yeni adımlar atıyor

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın günlük işlem hacmine göre en büyük kripto para borsalarından birisi olan WazirX, büyük bir siber saldırıya uğramış ve 230 milyon dolar kaybetmişti. Şirket bu saldırı üzerine ticaret faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. WazirX, çalınan fonları geri kazanmak için bir ödül programı başlattı ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik denetimleri yapmaya başladı.

WazirX'ten Hack Sonrası Kritik Hamleler

Kripto para borsası WazirX, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir siber saldırıya maruz kaldı. 18 Temmuz'da gerçekleşen bu olayda bilgisayar korsanları, platformun özel anahtarlarını ele geçirerek 230 milyon dolar değerinde dijital varlığı çalmayı başardı.

Saldırının ardından WazirX yönetimi, müşteri varlıklarını koruma kapasitesinin ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı ve işlemleri durdurma kararı aldı. Çalınan varlıklar arasında popüler kripto para birimleri olan Shiba Inu, MATIC, PEPE, USDT ve GALA bulunuyor. Bu kripto para birimlerinin toplam değeri 100 milyon doları aşıyor.

Güvenlik uzmanları, saldırının arkasında Kuzey Kore destekli Lazarus Group'un olabileceğine dair güçlü kanıtlar olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte korsanların, ele geçirdikleri varlıkların büyük bir kısmını hızla Ethereum'a dönüştürdüğü tespit edildi.

WazirX yetkilileri, yaşanan bu talihsiz olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve adli veri analizine başvurduklarını açıkladı. WazirX, en kısa sürede para çekme işlemlerini yeniden başlatmayı hedeflediğini belirtti.

Çalınan fonların geri kazanılması adına WazirX, bir ödül programı başlattı. Bu program kapsamında kripto para ve Blockchain güvenliği konusunda uzman kişilere çağrıda bulunuldu. Başlangıçta geri kazanılan varlıklar için yüzde 5 olan teşvik oranı, ünlü Blockchain dedektifi ZachXBT'nin önerisiyle yüzde 10'a yükseltildi. Ödül programı kapsamında, kritik bilgilere ulaşılmasını sağlayacak eylemlere 10.000 USDT'ye varan ödüller sunulacak. Üç ay sürmesi planlanan bu program, gerektiğinde güncellenecek.