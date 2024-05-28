Kripto borsası Coinbase kan kaybetmeye devam ediyor

Huobi'nin evrim geçiren yüzü HTX, kripto dünyasında dikkat çekici bir başarıya imza atarak Coinbase'i geride bıraktı. Justin Sun'ın açıklamalarıyla gündeme gelen bu gelişme, HTX'in günlük 2,4 milyar dolarlık işlem hacmi ile global piyasalarda dördüncü sıraya yerleşmesini sağladı. Bu başarı, HTX'in yenilikçi stratejilerinin ve kripto piyasasındaki etkin rolünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın En Büyük Dördüncü Kripto Borsası Artık Coinbase Değil

Kripto para dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eski adıyla Huobi olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl HTX olarak marka değişikliğine giden kripto para borsası, ABD merkezli rakibi Coinbase'i spot işlem hacmi bakımından geride bırakmayı başardı.

HTX'in danışmanlığını ve aynı zamanda önemli bir yatırımcılığını üstlenen Tron'un kurucusu Justin Sun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HTX'in Coinbase'i ilk kez geçtiğini duyurdu. Sun, son verilere dayanarak HTX'in günlük işlem hacminin yaklaşık 2,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Bu rakamla HTX, global kripto para borsaları arasında Binance, Bybit, OKX ve Gate.io'nun ardından dördüncü sıraya yükseldi. Coinbase ise 2 milyar dolarlık günlük spot işlem hacmiyle HTX'in gerisinde kaldı. Sektörün önde gelen veri sağlayıcılarından elde edilen bilgiler söz konusu verileri doğruluyor.

Coinbase için bu düşüş, ABD'de hukuki zorluklarla mücadele ettiği bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Coinbase'e karşı bir menkul kıymet ihlali davası açmıştı. Bu yılın mart ayında ise SEC'in Coinbase aleyhindeki dava taleplerini reddetme girişimi, bir ABD mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu karar, SEC'in Coinbase'i kayıtsız borsa, aracı kurum ve takas kurumu olarak işletme iddialarını sürdürmesinin önünü açtı. Coinbase ise 24 Mayıs'ta, devam eden dava sürecinde temyiz başvurusunu desteklemek amacıyla bir dilekçe sundu.