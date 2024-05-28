Kripto borsası Binance, gizli satış skandalıyla çalkalanıyor

Binance, Kore iştiraki Gopax üzerinden Genesis Global'deki yatırımcı taleplerini piyasa değerinin yarısından azına sattığı iddialarıyla gündemde. Bu satışın yatırımcı onayı olmadan ve gizlice gerçekleştirildiği belirtiliyor. Şirketlerin bu hamlesi, kripto para piyasasında ciddi yankılar uyandırırken, yatırımcılar ve analistler durumu değerlendirmeye devam ediyor.

Binance ve Gopax'tan Şaşırtan Satış Hamlesi

Binance'in Güney Kore'deki iştiraki Gopax, Güney Koreli yatırımcıların Genesis Global'deki mevduatlarını gizlice yarı fiyatına sattığı iddiasıyla gündemde. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardıklarına göre Binance, geçtiğimiz yıl Gopax'ın çoğunluk hissesini satın alırken, Gopax'ın GOFi kripto para saklama hizmetinden kaynaklanan zararları tamamen karşılama sözü vermişti.

GOFi kullanıcıları, Genesis Global Capital'in 2022'deki iflası nedeniyle yaklaşık 57 milyon dolar değerinde kayba uğramıştı. Şu ana kadar bu zararın sadece yarısı telafi edildi. Binance'in, GOFi-Genesis kayıplarını İlk Endüstri Kurtarma Girişimi (IRI) fonundan karşılayacağını taahhüt etmesine rağmen, Ağustos 2023'te GOFi mevduat taleplerini yatırımcı onayı olmadan yüzde 50'nin altında bir fiyatla üçüncü bir tarafa sattığı öne sürülüyor. Bu satışın hem Binance hem de Gopax tarafından gizlendiği belirtiliyor.

New York'taki bir iflas mahkemesinin, Genesis ile yapılan ve müşteri taleplerinin yüzde 77'sini iade edeceği öngörülen 2 milyar dolarlık anlaşmayı onaylamasının ardından, Gopax'ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Kaynaklar bu durumu Gopax'ın kullanıcı alacaklarını düşük fiyattan sattığı iddialarıyla ilişkilendiriyor.

Binance'in Gopax ile yaptığı anlaşmada, zararların tazmini için net bir zaman çizelgesi belirlenmediği bildirilirken, Gopax'ın ABD'deki yasal sorunları nedeniyle Güney Koreli yetkililerin Binance'in hisse devrini onaylamakta tereddüt ettiği belirtiliyor. Binance'in Asya-Pasifik iş geliştirme direktörü Steve Kim, yılın başında yaptığı açıklamada şirketin Gopax'ın borç ve uyum sorunlarını hafifletmek amacıyla hisse oranını azaltmayı planladığını dile getirmişti. Binance CEO'su Richard Teng de Mart ayında bu konuları görüşmek üzere Seul'ü ziyaret etmişti.