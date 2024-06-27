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JPMorgan cephesinden yeni Bitcoin raporu

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JPMorgan analistleri, Mt. Gox'un alacaklılarına yapacağı Bitcoin ödemelerinin kripto piyasalarında kısa süreli bir sarsıntıya neden olabileceğini belirtti. Temmuz ayında başlayacak ödemelerin yaklaşık 142.000 Bitcoin'i kapsadığı ve bu miktarın güncel fiyatlarla 9 milyar dolara tekabül ettiği belirtildi. Uzmanlar, alacaklıların eline geçen Bitcoin'lerin bir kısmının satışa çıkarılacağını ve bu durumun Temmuz ayında fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Mt. Gox, alacaklılarına yapılacak Bitcoin ödemeleri ile uzun süredir beklenen bir süreci başlatıyor. JPMorgan analistlerinin değerlendirmelerine göre bu ödemeler ilk etapta kripto piyasasında baskı yaratma potansiyeline sahip.

Bitcoin Piyasasında Mt Gox ve FTX Dinamikleri

Finans devi JPMorgan'ın analistleri, bir zamanların dev kripto borsası Mt. Gox'un alacaklılarına yapacağı ödemelerin piyasalarda kısa süreli bir sarsıntıya neden olabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun geçici olacağı ve sonrasında toparlanma yaşanacağı tahmin ediliyor.

JPMorgan'ın raporuna göre Temmuz ayında başlayacak ödemeler, yaklaşık 142.000 Bitcoin'i kapsıyor. Bu miktar, güncel fiyatlarla 9 milyar dolara tekabül ediyor. Uzmanlar, alacaklıların eline geçen Bitcoin'lerin bir kısmının satışa çıkarılacağını öngörüyor. Bu durum, Temmuz ayında fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. JPMorgan analistleri, Ağustos ayından itibaren piyasaların toparlanmaya başlayacağını düşünüyor.

Benzer bir senaryo, Gemini Earn programı için de geçerli. Alacaklılar, Mayıs ve Haziran aylarında kripto varlıklarını elde ettiler ve çoğu bu varlıkları satışa çıkardı. Analistler, bu durumun piyasalardaki mevcut dalgalanmaların bir nedeni olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, iflas eden bir diğer borsa FTX'in alacaklıları için farklı bir tablo çiziliyor. FTX, ödemelerini nakit olarak yapmayı planlıyor. Bu noktada toplamda 14 ila 16 milyar dolar arasında bir ödeme bekleniyor. Son olarak FTX'in bu ödemelerinin Ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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