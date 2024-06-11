Üye Girişi
Haberler

Japon devinden Bitcoin hamlesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., 250 milyon yen (yaklaşık 1,58 milyon dolar) değerinde Bitcoin satın aldı. Bu alım, şirketin hisselerinin Tokyo borsasında yüzde 9,88 oranında değer kazanmasını sağladı. Metaplanet, toplamda 23,351 Bitcoin daha alarak Bitcoin portföyünü 141,07 BTC'ye (9,54 milyon dolar) çıkardı. Şirketin hisse senedi fiyatı, Salı günü kapanışta 89 yen seviyesine ulaştı.

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet Inc., yaptığı 250 milyon yenlik Bitcoin alımı sonrası hisselerinde gözle görülür bir artış yaşadı. Şirketin dijital varlık portföyünü genişletme kararı, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bitcoin Portföyünü Genişleten Metaplanet Büyümeye Devam Ediyor

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., Bitcoin (BTC) yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak 250 milyon yen (yaklaşık 1,58 milyon dolar) değerinde Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu hamle, şirketin hisselerinin Tokyo borsasında Salı günü yüzde 9,88 oranında değer kazanmasını sağladı.

Metaplanet'in 11 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, toplamda 23,351 Bitcoin daha alarak Bitcoin portföyünü 141,07 BTC'ye (9,54 milyon dolar) çıkardı. Bu alım, şirketin 23 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği önceki alımların devamı niteliğinde. Şirket tarafından yapılan açıklamada ortalama alım fiyatı, Bitcoin başına 10,27 milyon yen (yaklaşık 65,300 dolar) olarak belirtildi.

Metaplanet Inc.'in hisse senedi fiyatı, Salı günü kapanışta 89 yen seviyesine ulaştı. Şirketin hisseleri, Nisan ayında Bitcoin yatırımlarına odaklanacağını açıkladığı dönemde 19 yen civarında işlem görüyordu. Metaplanet, pandemi döneminde yaşanan ekonomik belirsizliklere yanıt olarak varlık ve işletmelerini yeniden yapılandırdığını ve Bitcoin odaklı bir yatırım stratejisini benimsediğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Metaplanet geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Japonya'daki ekonomik zorluklar, yüksek kamu borcu ve uzun süredir devam eden negatif reel faiz oranları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlık olarak kabul etme kararı aldığını duyurdu.

Son verilere göre dünya genelindeki halka açık şirketler toplamda 308.688 Bitcoin'e sahip. Bu alanda liderliği Microstrategy Inc. üstleniyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, piyasa değerinin yüzde 50'sinden fazlasına karşılık gelen 214.400 BTC ile öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Tokyo Japon Kripto Borsaları Kripto Yatırım Kripto Haberler

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

 Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı

Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı

 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

Bakmadan Geçme

Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu? Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Çorum'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bartın'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Samsun'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Isparta'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Denizli'de ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? Muğla'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? Kocaeli'nde ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? Kırşehir'de ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sakarya'da ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? Antalya'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kırklareli'nde ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? Hatay'da ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title