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Hong Kong kripto yeniliklerinde yeni dönemi başlatıyor

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Hong Kong, finansal teknoloji merkezi olma hedefi doğrultusunda stablecoin deneylerini başlatıyor. Bu girişim, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından yönetiliyor ve ilk aşamada beş büyük kuruluş stablecoin çıkarma planlarını test etme izni aldı. Bu deneylerin odak noktasında ödemeler, tedarik zinciri yönetimi ve sermaye piyasaları gibi alanlar bulunuyor.

Hong Kong, finansal teknolojide bir merkez haline gelme yolunda stablecoin deneylerini başlatıyor. İlk katılımcılar arasında büyük finans ve teknoloji firmaları yer alırken, bu girişimle işlemlerde hız ve güvenlik artışı hedefleniyor. Söz konusu deneyler, ödeme sistemlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazede potansiyel uygulamalar sunacak.

Hong Kong Finansal Teknolojide Öncü Rol Üstlenmeye Hazırlanıyor

Hong Kong, küresel finans merkezi olma hedefini dijital çağa taşıyor. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin denemelerine başladı. Bu hamle, şehrin kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirme çabalarının yeni bir adımı olarak görülüyor.

HKMA tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada beş kuruluş stablecoin çıkarma planlarını test etme izni aldı. Bu kuruluşlar arasında Jindong Coinlink Technology, RD InnoTech, Standard Chartered Bank, Animoca Brands ve Hong Kong Telecommunications bulunuyor.

HKMA Başkan Yardımcısı Darryl Chan, projenin önemini vurgularken bazı sınırlamalara da dikkat çekti. Chan açıklamasında, "Deneme sürecinde katılımcılar, halktan para toplayamayacak veya yatırım ürünleri sunamayacak." diyerek, projenin kontrollü bir ortamda ilerleyeceğini belirtti.

Stablecoin denemelerinin odak noktasında ödemeler, tedarik zinciri yönetimi ve sermaye piyasaları gibi alanlar yer alıyor. Chan, bu teknolojinin finansal işlemlerde devrim yaratma potansiyeline işaret etti. Chan açıklamasının devamında, "Stablecoinler, işlem maliyetlerini düşürüp süreleri kısaltmanın yanı sıra, programlanabilir özellikleriyle yenilikçi çözümler sunacak." ifadelerini kullandı.

HKMA, bu girişimle eş zamanlı olarak stablecoin düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını da hızlandırıyor. Yapılan istişareler sonucunda, tüm fiat para birimlerine sabitlenen stablecoin ihraççılarının HKMA'dan lisans alması zorunlu hale getirilecek. Düzenleyiciler, bu konudaki yasa tasarısını en kısa sürede "Yasama Konseyi'ne" sunmayı planlıyor.

Chan, sandbox programına katılımın gelecekte bir lisans başvurusu için ön koşul olmadığını ancak düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde tüm katılımcıların resmi başvuru yapması gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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