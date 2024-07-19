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Galaxy Digital CryptoManufaktur varlıklarını satın aldı

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Galaxy Digital, kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan CryptoManufaktur LLC'nin Ethereum varlıklarını büyük oranda satın aldığını duyurdu. Bu stratejik hareket, Michael Novogratz liderliğindeki şirketin varlık portföyünü önemli ölçüde genişletiyor ve Ethereum piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

Galaxy Digital, kripto dünyasında yankı uyandıran bir anlaşma ile CryptoManufaktur LLC'nin Ethereum varlıklarını büyük oranda satın aldığını duyurdu. Bu stratejik hamle, Michael Novogratz liderliğindeki şirketin varlık portföyünü önemli ölçüde genişletiyor ve Ethereum piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

Galaxy Digital Ethereum Yatırımlarını Artırıyor

Blockchain ve kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Galaxy Digital, önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, Blockchain teknolojisi alanında uzmanlaşmış CryptoManufaktur LLC'yi (CMF) satın aldığını duyurdu.

Galaxy Digital'in Kurucusu ve CEO'su Michael Novogratz liderliğindeki bu hamle, şirketin Ethereum bazlı varlıklarında ciddi bir artışa yol açtı. Yapılan açıklamaya göre bu satın alma ile Galaxy Digital'in Ethereum temelli varlıkları yüzde 43 oranında yükseldi.

Gerçekleşen anlaşmanın finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu stratejik hamlenin Galaxy Digital'in Ethereum üzerindeki varlıklarını yaklaşık 1 milyar dolar artırarak toplam değeri 3,3 milyar dolara çıkardığı belirtildi.

CMF'nin kurucusu Thorsten Behrens ve üç kişilik mühendislik ekibi, Galaxy Digital'in Blockchain altyapı bölümüne katılacak. Bu ekip, özellikle yüksek profilli yatırımcılara ve dijital varlık platformlarına yönelik doğrulama ve staking hizmetleri sunacak.

Galaxy Digital'in Blockchain altyapı ekibinin başkanı Zane Glauber, bu satın almanın önemine değinerek, "Bu adım, şirketimizi protokoller ve geliştiriciler için önde gelen bir teknik ortak konumuna taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Önemli şirketlerde yönetici olarak görev alan Michael Novogratz, Goldman Sachs ve Fortress Investment Group'taki üst düzey pozisyonları nedeniyle kripto dünyasında yakından takip edilen bir isim olarak dikkat çekiyor. Galaxy Digital'in bu hamlesi, şirketin kripto ticareti ve yatırım yönetimi gibi ana faaliyet alanlarının yanı sıra, Blockchain altyapısında da güçlenmesini sağlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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