Eski ABD Başkanı Trump'ın kripto varlıkları 10 milyon doları aştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilendirilen bir kripto para cüzdanının değeri 10 milyon dolara ulaştı. Cüzdanda bulunan MAGA ve MVP tokenları, son dönemde gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Trump, bu sayede kripto para dünyasında birçok ünlü ismi geride bırakarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Trump'ın Kripto Varlıkları Piyasa Rekorları Kırıyor

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen aday adaylarından olan Donald Trump'ın kripto para cüzdanının toplam değeri, son günlerde 10 milyon dolar seviyesini aştı. Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından yapılan incelemelere göre Trump'ın cüzdanında dikkat çeken en büyük varlık, 7,12 milyon dolar değerindeki MAGA tokenları oldu.

MAGA tokenları, ilk olarak Uniswap platformunda Wrapped Ether karşılığında satışa sunulmuştu. Trump'ın cüzdanındaki diğer önemli varlıklar arasında ise 463.441 Ethereum (ETH) yer alıyor. Bu da yaklaşık 1,84 milyon dolarlık bir değere karşılık geliyor. Ayrıca, cüzdanda 1 milyon adet MAGA VP (MVP) tokenı bulunuyor ve bu tokenların toplam değeri de 509.000 dolar civarında.

Arkham Intelligence'ın raporuna göre Trump'ın kripto cüzdanının toplam değerindeki artışın büyük bir kısmı, özellikle MAGA tokenlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Verilere göre MAGA token son 24 saatte yüzde 8,3 oranında değer kazanarak 12,43 dolara ulaştı. Öte yandan, MVP tokenı, son bir günde yüzde 12,7 değer kaybederek token başına yaklaşık 0,48 dolardan işlem görüyor.

Trump, bu cüzdan performansıyla kripto para piyasasında Justin Bieber, Kevin Hart ve Jimmy Fallon gibi ünlü isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti. Cüzdanın Trump'a ait olduğu, Ağustos 2023'te yayımlanan mali raporlardaki bilgiler kullanılarak tespit edildi.

Daha önce kripto para birimlerine mesafeli bir yaklaşım sergileyen Trump, 2024 Liberté Ulusal Kongresi'nde kendi kendini saklama haklarını savunacağını, merkez bankası dijital para birimlerini yasaklama teklifini sunacağını ve hüküm giymiş "Silkroad" kurucusu Ross Ulbricht'in serbest bırakılmasını talep edeceğini açıkladı. Trump, kripto endüstrisine yönelik olumlu ve açık fikirli bir tutum sergilediğini belirterek, bu durumun giderek daha fazla politik bir boyut kazandığının altını çizdi.