Bitcoin madencisi Core Scientific, CoreWeave ile güçlerini birleştirdi

Bitcoin madencilik sektörü liderlerinden Core Scientific, yapay zeka devi CoreWeave ile önemli bir altyapı anlaşması imzaladı. Bu yeni iş birliği, her iki firmanın da teknoloji kapasitesini genişleterek sektördeki etkilerini artırmayı hedefliyor. Anlaşma, Core Scientific'in yüksek performanslı NVIDIA GPU'larla donatılmasını sağlayacak ve bu da şirketin operasyonel gücünü önemli ölçüde artıracak.

Core Scientific ve CoreWeave Yenilikçi Teknoloji Ortaklığı Kuruyor

Bitcoin madenciliği devi Core Scientific, yapay zeka alanında faaliyet gösteren CoreWeave ile önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, bu hamleyle gelecek vadeden bir sektöre adım atarken aynı zamanda finansal durumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

CoreWeave'e 70 megavatlık ek altyapı sağlayacak olan Core Scientific, bu sayede mevcut kapasitesini ikiye katlayacak. Söz konusu altyapı, NVIDIA GPU'larını kullanan yüksek performanslı hesaplama işlemlerine ev sahipliği yapacak. Yeni anlaşma aslında daha kapsamlı bir iş birliğinin parçası. Core Scientific ve CoreWeave arasında imzalanan 12 yıllık 200 megavatlık anlaşmanın bir uzantısı olarak görülen bu hamle, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Core Scientific'in Genel Müdürü Adam Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında "Özel tasarım veri merkezlerimiz, yeni nesil yüksek yoğunluklu çiplerin kullanımı için mükemmel bir ortam sunuyor. Bu da CoreWeave gibi müşterilerimizin işlerini büyütmelerine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, bu stratejik hamleyle yıllık ortalama 290 milyon dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. 12 yıllık süre sonunda ise toplam gelirin 3,5 milyar doları aşması bekleniyor. Bu rakamlar, Core Scientific'in gelecek planları hakkında önemli ipuçları veriyor.