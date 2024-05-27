Arjantin, Bitcoin'i benimsemeye hazırlanıyor: Kripto para birimlerinde yeni dönem

Arjantin, kripto para birimlerinin benimsenmesi konusunda El Salvador'un deneyimlerinden yararlanmayı hedefliyor. Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu, bu alandaki düzenlemeleri ve kabulleri güçlendirmek için El Salvador ile stratejik bir toplantı düzenledi. İki ülke arasındaki bu iş birliği, kripto para endüstrisinde yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor.

Arjantin ve El Salvador Ortaklığı: Kripto Paralarda Yeni Dönem

Arjantin, kripto para birimlerinin yasal statüsünün belirlenmesi ve düzenlenmesi sürecinde El Salvador'un deneyimlerinden faydalanmayı planlıyor. Arjantin Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu (CNV) ve El Salvador Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu (CNAD) yetkilileri, kısa bir süre önce bir araya gelerek bu konuda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya CNV Başkanı Roberto Silva, Başkan Yardımcısı Patricia Boedo ve CNAD Başkanı Juan Carlos Reyes katıldı. Görüşmede, El Salvador'un Eylül 2021'de Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke olma sürecindeki tecrübeleri ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

CNV Başkanı Silva toplantıda yaptığı açıklamada, El Salvador'un kripto para sektöründe elde ettiği başarılara dikkat çekerek, ülkenin bu alandaki bilgi ve deneyimlerinin önemini vurguladı. Silva, "El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve iş birliğimizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CNV Başkan Yardımcısı Boedo ise Mart ayında El Salvador'a yaptığı ziyarette, kripto sektörüyle ilgili bilgi paylaşımının son derece yararlı olduğunu belirtti. CNAD Başkanı Reyes de Arjantin'in teknoloji alanında lider konumda olduğunu ve CNV'nin sektörle verimli bir iş birliği içerisinde çalıştığını dile getirdi.

Bu gelişme, Arjantin'in kripto para piyasasını regüle etme çabalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Nisan ayında kripto para şirketleri için yeni düzenlemeler ve kayıt zorunluluğu getiren Arjantin, Bitcoin yanlısı politikacı Javier Milei öncülüğünde dijital varlıklara yönelik politikalarını sıkılaştırma yolunda ilerliyor. Dışişleri Bakanı Diana Mondino, hükümetin Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştığını açıklamıştı.