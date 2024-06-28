21Shares ve VanEck Solana ETF başvurusu yaptı

ABD'de kripto yatırım fonlarına yeni bir boyut kazandıran 21Shares, Solana tabanlı bir ETF için SEC'e başvuru yaptı. Bu gelişme, VanEck'in benzer başvurusundan sadece bir gün sonra gerçekleşti ve piyasadaki rekabeti daha da alevlendirdi.

Solana Tabanlı ETF'ler ABD Piyasalarında Yeni Trend Olmaya Hazırlanıyor

Yatırım şirketi 21Shares, Solana Blockchain ağı üzerine kurulu bir borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu. Bu hamle, sektörde büyük heyecan yarattı.

21Shares'in başvurusu, rakip firma VanEck'in benzer bir girişiminin hemen ardından geldi. VanEck, kısa bir süre önce Solana tabanlı ETF başvurusunu yaparak piyasada ses getirmişti. Uzmanlar, bu art arda gelen başvuruların sektörde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini düşünüyor.

Şirketin hukuk direktörü Andrew Jacobson konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu adım, kripto endüstrisi için çok önemli. Amerikan yatırımcılarına Solana ekosisteminde yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." dedi. Jacobson, kripto para birimlerine dayalı finansal ürünler geliştirme misyonlarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

21Shares, halihazırda 846 milyon dolarlık varlık yönetiyor ve Cboe BZX Borsası'nda işlem gören bir Bitcoin ETF'sini idare ediyor. Şirketin resmi başvurusuna göre ETF itfaları Solana (SOL) cinsinden gerçekleştirilecek.

Başvuruların ardından hukuk uzmanları Solana tabanlı ETF'lerin önünde bazı engeller olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre SOL için düzenlenmiş bir vadeli işlem piyasasının olmaması ve SEC'in daha önce bu varlığı menkul kıymet olarak sınıflandırması, onay sürecini zorlaştırabilir. Bu açıklamalara Jacobson, "Bir kripto para biriminin CME vadeli işlem sözleşmesine dahil edilmesi önemli bir örnek ancak bu ETF onayı için tek kriter olmamalı." sözleriyle yanıt verdi. Yapılan dosyalamaya göre 21Shares, fonlarını güvenli bir şekilde Coinbase Custody'de saklayacak. Sektör oyuncuları ve yatırımcılar, SEC'in bu başvurulara vereceği yanıtı merakla bekliyor.