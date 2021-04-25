Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor

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2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde toplantı yaptıktan sonra Özer'i Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Karadağ'da arayacak.

Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda onlarca şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

TRT Haber 'in haber ine göre; Türkiye'den Tiran'a giden ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde toplantı yaptıktan sonra Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Karadağ'da arayacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığını yapan Kripto para borsası Thodex 'in kurucusu Faruk Fatih Özer 'in yakalanması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer, 2 milyar dolarlık vurgun ile Arnavutluk'a kaçmıştı. Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur eden Özer hakkında soruşturma başlatılmış, yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Özer ise bir açıklama yaparak, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şahsın banka hesaplarındaki 31 milyona el konulduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı.