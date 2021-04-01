Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor...
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Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor...

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Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor...

Kripto paraya vergi mi geliyor? Kripto parada vergi dönemi başlıyor... Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler devam ediyor. WebTekno'nun haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep etti. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvanı, kayıt zamanı ve ön önemlisi de cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine kadar kritik bilgiler yer alıyor.

WebTekno'nun haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına gönderdiği tebligat ile kullanıcı verilerini talep etti.

İstenilen bilgiler arasında, kripto para borsalarında hesap sahibi olan vatandaşların TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, SWIFT kodu, kullanıcı unvanı, borsaya kayıt oldukları tarih ve sanal cüzdan numarası da bulunuyor.

Bakanlığın borsalardan talep ettiği veriler şu şekilde:

  • Kullanıcı ID (Sanal Para Cüzdan Numarası): Sistemde tanımlı tekil kullanıcı hesap numarası
  • Kullanıcı Türü: Bireysel/Tüzel/SVHS'nin kendi kullanıcı hesabı
  • Kullanıcı kimlik türü:
  • ?TCKN
  • VKN
  • Yabancı Kimlik No
  • Pasaport No
  • Kullanıcı kimlik no: İşlemi gerçekleştiren kullanıcının kullanıcı türü belgesine göre kimlik numarasıdır.
  • Kullanıcı Unvan: Gerçek kişiler için ad soyad bilgisi, tüzel kişiler için unvan bilgisidir.
  • Kullanıcı kayıt zamanı: SVHS kullanıcısının sisteme eklendiği zamanını gösterir.
  • Stok tarihi: YYYY-AA-GG biçiminde stok gününü belirtir.
  • Stok varlık miktarı: Varlık biriminin miktarını belirtir.
  • Stok varlık kuru: Varlık biriminin TL cinsinden kur değeri

Dijital Para Yasası için en somut adım atılmış oldu:

Bakanlığın atmış olduğu bu adımı, Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin en somut adım olarak değerlendirebiliriz. Bakanlığın ve diğer resmi makamların, söz konusu çalışma hakkında yakında açıklama yapmaları bekleniyor.

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Ramazan Eles
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